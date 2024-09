Lijsttrekker Bart Dewandeleer (cd&v Team Bart)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Zaventem is een grote en diverse gemeente geworden met meer dan 36.000 inwoners en een budget van meer dan 70 miljoen euro. Onze ligging binnen de Vlaamse Rand plaatst ons voor talrijke uitdagingen: de druk op ons onderwijs en de open ruimte, de demografische veranderingen, het behoud van de lokale eigenheden en het Vlaamse karakter, de mobiliteit. Om deze uitdagingen de baas te kunnen, moeten we de sterkst mogelijke bestuursploeg op het veld zetten met daarbij het sterkst mogelijke leiderschap. Cd&v team Bart is een A-team: aanwezig, aanspreekbaar en actiegericht. Met het juiste team maken we van Zaventem een gemeente waarop we allemaal fier kunnen zijn.”

Waar staat je lijst voor?

“Met cd&v team Bart gaan wij voor een beter beleid. Beter betekent voor ons ambitieuzer, hechter en groener.

Ambitieuzer willen we zijn op 3 vlakken: Veiligheid, netheid en betere communicatie. We willen sterk investeren in een veilig en aantrekkelijk openbaar domein met propere straten en verzorgde pleinen en parken. Er is nood aan meer en zichtbaardere wijkagenten. Daarmee moeten we een halt toeroepen aan het “je-m’en-foutisme”: van sluikstorten tot straatracen. Daarnaast is er nood aan een snelle en moderne communicatie met de burger. We maken de communicatie over wegenwerken of over specifieke interesses van de burger veel efficiënter met een Zaventem-app en een sterke website.

Hechter betekent investeren in verbinding. Nederlands leren is geen straf, maar een noodzakelijk bindmiddel om deel te nemen aan de Zaventemse gemeenschap. Van mensen die sociale voordelen genieten, eisen we dat ze binnen een redelijke termijn een basis Nederlands kennen. We zorgen daarbij natuurlijk voor kwalitatieve begeleiding via de Integratiedienst. Voor onze jongeren investeren we volop in taalversterking van Nederlands op school en gaan we resoluut voor “Elk kind een hobby”. We pleiten ook voor een tweede buurthuis in Woluwe.

Groener: We beschermen resoluut de schaarse open ruimte door geen private verkavelingen met wegenis meer toe te laten. We willen nog eens minstens 10 hectare bijkomend toegankelijk groen creëren. We maken ook een klimaatplan 2030 met 100 procent led-verlichting voor de straten.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat het belangrijk is om mee het beleid te bepalen van de gemeente waarin je woont. Dat beleid gaat over je eigen leefomgeving, de straten en parken in je buurt, de scholen en hobby's van je kinderen. En ook vanuit burgerzin. Er is decennialang gestreden om te mogen stemmen. Vrouwen mogen pas sinds 1948 stemmen. Gaan stemmen, is hulde brengen aan de vele mensen die zo hard gestreden hebben voor algemeen stemrecht.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Onze begroting is gezond, onze belastingen zijn de laagste van Vlaams-Brabant en onze schuld is drastisch gedaald. Voor onze jeugd investeerden we in nieuwe lokalen en nieuwe gemeentescholen. We hebben ook onze open ruimte beschermd. We riepen een halt toe aan private verkavelingen en we hebben bouwgrond herbestemd naar landbouwgrond. Appartementen kunnen enkel nog in bepaalde zones. Ik ben ook fier op de realisatie van vier cruciale speerpunten uit onze vorige campagne, namelijk een Huis van het Kind, het Buurthuis Mozaïek, 10 kilometer nieuwe fietspaden die onze deelgemeenten met elkaar verbinden en meer dan 30 hectare nieuw toegankelijk groen.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het moet beter op het vlak van veiligheid en netheid; op het vlak van mobiliteit en efficiënte communicatie rond wegenwerken; op het vlak van het snel en efficiënt behandelen van vragen van burgers.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Een actieplan netheid! We moeten extra investeren in het onderhoud van onze straten, parken en pleinen, maar tegelijk ook inzetten op burgerzin. Overtredingen moeten strenger bestraft worden via de politie of via GAS-boetes.”