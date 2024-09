Lijsttrekker Bart Keymolen (SAM&N)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

SAM&N is een nieuwe kartellijst in Sint-Pieters-Leeuw. Een monsterverbond van cd&v, Vooruit en Open VLD kiest Bart Keymolen (52) als lijsttrekker. Twaalf jaar al is Keymolen schepen in Sint-Pieters-Leeuw.