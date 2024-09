Lijsttrekker Dirk Evenepoel (Samen-Anders)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

Zes jaar geleden richtte Dirk Evenepoel (66) de burgerbeweging Samen-Anders op. Ook op 13 oktober trekt hij de lijst in Roosdaal.