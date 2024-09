Lijsttrekker Eddy Timmermans (LVB - Lijst van de Burger)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben bijzonder trots op mijn gemeente en mijn dorpsgenoten, op wat we samen al bereikten en op waar we samen naartoe gaan. We hebben een sterke, geëngageerde ploeg die keihard wil (samen)werken aan een sterk Pepingen in een sterk Pajottenland, op de stevige basis die LVB kon leggen. Er zijn grote uitdagingen, maar ik geloof rotsvast in een nog groter potentieel. Ik wil me voor de volle 100 procent inzetten voor mijn dorpsgenoten, met een oprecht en toekomstgericht beleid voor alle Pepingenaren. Voor een landelijk, duurzaam, ondernemend, verkeersveilig, zorgzaam en verbindend Pepingen waar iedereen trots op is.”

Waar staat je lijst voor?

“LVB – Lijst van de Burger is een onafhankelijke burgerlijst, een verbindende dorpspartij voor alle burgers. Onze ervaren en nieuwe/jonge kandidaten weerspiegelen samen de frisse en solide koers waar we voor staan in plattelandsgemeente Pepingen. We kijken onze uitdagingen recht in de ogen, met gezonde Pajotse ambitie, durf en samenwerking. We staan voor een open, integer en transparant beleid dicht bij onze burgers en op maat van onze dorpen. Geen verborgen agenda’s, geen tegenstrijdige partijbelang(en), alleen de Pepingse burgers en hun belangen centraal. We staan voor burgerparticipatie en voor een ambitieus, maar financieel verantwoord beleid. We richten ons constructief op de toekomst en geven jong en gedreven talent de kans om zich te engageren voor Pepingen. Samen zetten we de positieve kentering verder voor een betere gemeente Pepingen waar iedereen zich thuis kan voelen, met leefbare dorpen, bruisende buurten en nabije dienstverlening voor alle burgers.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn het moment bij uitstek waarbij je als burger invloed hebt op de richting die je directe leefomgeving uitgaat. Het beleid komt letterlijk dicht bij huis.

De uitdagingen van lokale besturen worden er niet minder op. Ook Pepingen verdient oplossingen en een straffe ploeg om die te begeleiden. Met LVB – Lijst van de Burger staan we klaar om te versterken wat goed is en aan te pakken wat beter kan. Ons streefdoel: iedereen #TrotsOpPepingen!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het huidige beleid zorgde voor stabiliteit en vervolgens voor vernieuwing en toekomstperspectief, ondanks de crisissen. Pepingen is financieel gezond met een lagere schuldgraad, hogere autofinancieringsmarge en zonder belastingverhoging. Er kan weer geïnvesteerd worden in de toekomst, en dat doen we ook.

Met meer burgerparticipatie dan ooit ligt er nu een stevige basis met een langetermijnvisie, praktische plannen voor de komende jaren en een haalbaar financieel meerjarenplan voor alle investeringen. We bleven dicht bij de burger en op maat van onze dorpen. Onze landelijkheid en open ruimte bleven behouden. Onze dorpen bruisen als nooit tevoren met dorpsfeesten en buurtinitiatieven die we graag steunen. We investeerden in welzijn, zorgzame buurten en nabije hulp. Ontmoetingsruimten werden gerenoveerd en er kwamen nieuwe speelplekken. We effenden het pad voor nieuwe kinderopvang en betaalbare woningen.

Het nieuwe mobiliteitsplan zorgde al voor veilige schoolomgevingen, zones 30, fietsstraten en -suggestiestroken, fietsenstallingen, deelwagens, trajectcontrole waar geen fietspad kan komen enz. Fietspaden zijn nu concrete projecten die er sowieso komen. We investeerden in onze landbouw en in ons leefmilieu. Ons eerste hemelwater- en droogteplan toont hoe we onze gemeente gaan beschermen tegen weersextremen. We bouwen twee waterzuiveringsinstallaties en moderne riolering, er is een nieuw speelbos, meer dan 3.000 nieuwe bomen, verduurzaming van gemeentegebouwen en verledding van straatverlichting. We maakten een versnelling in de restauratie van ons erfgoed en willen nog meer van die troeven blijven koesteren.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Als bestuur wil je natuurlijk niet alleen voorbereiden en beginnen, maar ook afwerken. De start van onze bestuursperiode was echter niet optimaal, niet in het minst door opeenvolgende grote crisissen (corona, oorlog in Oekraïne, energie- en grondstoffencrisis, sterke inflatie). We zijn wel fier dat we die zijn doorgekomen zonder grote kleerscheuren en met een financieel overschot, toch waren het remmende factoren voor veel projecten, samen met een lange doorlooptijd en klachtenprocedures. We betreuren ook de weinig constructieve sfeer in de gemeenteraad. Dat zorgde voor vertraging van onder andere de waterzuivering, betaalbare woningen en de nieuwe bieb. Na 2018 werkte LVB hard om het vertrouwen van onze burgers terug te winnen en koos daarom voor positief en vernieuwend beleid, tijdens de hele legislatuur en niet alleen vlak voor de verkiezingen. We hebben jammer genoeg lang niet alles kunnen realiseren wat we wilden, maar er is wel veel voorbereidend werk gedaan. Voor elk van de aandachtspunten in de Gemeentemonitor lopen er projecten of maatregelen die nu al hun nut bewijzen. Denk maar aan verkeersveiligheid, participatie, zorgzame buurten enz. Ondanks alles komt onze inhaalbeweging voor Pepingen op kruissnelheid.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Door de grondige voorbereiding in deze legislatuur zal de realisatiegraad in de volgende beleidsperiode vrij hoog liggen. Het nieuwe bestuur moet Pepingen leefbaar, bruisend en nabij houden met de uitbouw van het gemeentehuis tot een volwaardig, toegankelijk sociaal huis met (zorg)loket, optimale openingsuren en dito digitale diensten. Ook de nieuwe kinderopvang in De Schuur moet gerealiseerd worden. Net zoals betaalbare woningen voor jonge Pepingse gezinnen en voor wie een band met de gemeente heeft. Chiro Karreveld moet beter gehuisvest worden. Het OCMW-gebouw moet herbestemd worden tot universeel buurthuis.

Diensten zoals bankautomaten en winkels willen we behouden. De uitbouw van een sterke, aantrekkelijke handelskern met een vaste marktdag en ruimte voor ondernemen in een ambachtenzone is ook belangrijk. Net zoals de steun voor onze landbouwers. Voor verenigingen zetten we in op de opwaardering van gemeentezalen, fijne, groene ontmoetingsplekken in de dorpscentra en de omvorming van de bib en CC Bellingen tot een echte educatieve cultuurhub.

Een regionaal zwerfvuilbeleid is nodig en gemeentegebouwen moeten verduurzaamd worden. De uitrol van het mobiliteitsplan met nieuwe fietspaden in de Eikstraat en Molenhofstraat is ook belangrijk, net zoals nieuwe Hoppinpunten en een veilige spoorwegovergang Beert-Bellingen. Wegen en het onderhoud en de voltooiing van alle rioleringswerken met nieuw aangelegde straten. De uitrol van het hemelwater- en droogteplan met de aanleg van de waterzuiveringen in Bellingen, Beert en Elingen, erosiebestrijding en de aanleg van bufferbekkens staat ook op de planning. Net zoals een nieuw kerkenbeleidsplan.”