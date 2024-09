Lijsttrekker Filip Durant (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"Nergens in Vlaanderen moet er worden opgebokst tegen een lijst met drie burgemeesters, één voormalig burgemeester en 9 schepenen. Cd&v bestuurt al sinds de jaren ‘80 als enige partij de drie Pajottegem-gemeenten en dat is nefast voor de democratie. Bovendien is het belangrijk om het merendeel van de inwoners te vertegenwoordigen in het gemeentebestuur en niet slechts de helft van hen.

Daarom nemen wij met een volledige lijst van 29 kandidaten, onder wie 9 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden, de handschoen op. Deze fusie zal heel wat valkuilen en onverwachte hindernissen kennen, waarover cd&v niet alleen mag beslissen. N-VA is in Pajottegem de partij die klaarstaat om positief en constructief mee te besturen. Ik ben er samen met mijn sterke lijst en bekwame bestuursploeg alvast klaar voor."

Waar staat je lijst voor?

"Onze lijst kent bewust meer vrouwen dan mannen, de leeftijd van onze kandidaten varieert van 18 tot 78 jaar oud. Het zijn allemaal mensen die weten wat er leeft in de 12 mooie dorpen van Pajottegem.

Onze lijst staat voor handelen als een goede huis(vader/moeder) en voor een Vlaams realisme. Onze eigenheid, landelijkheid en Pajottegemse Welvaart moet behouden worden, onze Vlaamse ziel mag niet verkocht worden. Ook moeten we aan de toekomst denken. Die langetermijnvisie mis ik bij de huidige meerderheid. Durf te denken aan onze toekomst, en niet enkel aan het hier en nu."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

Bij onze huis-aan-huisbezoeken horen wij dat de mensen dit toch wel belangrijk vinden. Het is iets waarvoor onze vorige generaties hard gestreden hebben. Daarom hopen wij dat de inwoners hun burgerzin en betrokkenheid zullen tonen door op 13 oktober te gaan stemmen. Alleen zo bepalen ze mee het beleid van Pajottegem .

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Door de huidige drie gemeenten werden zeker enkele beleidspunten correct uitgewerkt en uitgevoerd. Jammer genoeg zijn die voor Gooik, Herne en Galmaarden meestal onderling te verschillend. Dit toont aan dat er in de drie gemeenten toch heel wat andere accenten zijn, dit niettegenstaande dezelfde partij er de scepter zwaait.

Op het gebied van financiën, woonbeleid, natuurbeleid, veiligheid, schoolvisie, seniorenbeleid, jeugdwerking, en de werking van het OCMW is er dus nog heel wat werk voor de boeg om dit op dezelfde lijn te krijgen. ** Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?**

Wij worden helaas te vaak aangesproken over de verkeers(on)veiligheid. Nieuwe verkeersinrichtingen worden her-en-der ingevoerd om na “voortschrijdend inzicht” of klachten van getroffen bewoners opnieuw te worden gewijzigd. Structurele aanpassingen van straten, fiets- en voetpaden gebeuren amper. Zelfs niet tijdens het uitvoeren van bv. rioleringswerken, dit zijn gemiste kansen.

Ook de samenvoeging van de Intercommunales Intradura en ILVA baart mensen zorgen. Het overschakelen van Intradura-zakken naar Ilva-containers zal voor Gooik en Herne samen 475.000 € kosten. Ook zal de kostprijs van de ophaling door ILVA gevoelig stijgen omdat men nu per kilo gaat betalen. Men zal extra gemeentelijk personeel aanwerven/verplaatsen om de containerparken te bemannen. Ook vervalt de ophaling van glas en schakelt men terug over naar glasbollen. Dit alles heeft een extra kostenplaatje met gevolgen voor uw portefeuille.

In Galmaarden leeft daarenboven het onveiligheidsgevoel door kleine criminaliteit. Ook de jarenlange besluiteloosheid rond de heropbouw van de kerk en het wegnemen van parkeerplaatsen blijven over de tongen rollen.

In Gooik wordt de stoelendans in het College van Burgemeester en Schepen op hoongelach onthaald. Ook het decennialang oogluikend en sussend toestaan van bouwovertredingen door het Gooikse Schepencollege wordt door de overtreder intussen cash betaald. De Hernenaren daarentegen hekelen de ons-kent-ons politiek. Door de fusie en de Vlaamse schuldenkwijtschelding van 5 miljoen euro is een deeltje van de financiële put gedempt, maar de achterstand blijft aanwezig.

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

Zoals het begeleidende studiebureau voor deze fusie in 2023 meegaf, zal het in ons geval (drie gemeenten samen) minstens 12 jaar duren vooraleer alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Een sterk, gezond financieel beleid zal dus een eerste prioriteit zijn, gekoppeld aan het uitwerken van een langetermijnvisie. Politici moeten stoppen om enkel aan hun eigen termijn van 6 jaar te denken.

Durf te denken aan uw kleinkinderen, durf een Pajottegem te vormen waarbij die typische eigenheid van lokale activiteiten, de landelijkheid van onze 12 dorpen, de pracht van onze natuur en landbouw, Vlaamse Welvaart en een gezond realisme hand in hand gaan.