Lijsttrekker Hanne Lamberts (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik zag de voorbije zes jaar onze Groen-schepenen, Ilse en Bruno, met volle overtuiging en toewijding hun ambt vervullen. Ze hebben bewezen dat we een verschil kunnen maken en die positieve verandering wil ik verderzetten.

Als 28-jarige maak ik me zorgen over de toekomst. De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds duidelijker zichtbaar, in onze buurlanden verbrokkelen de gelijke kansen en vrouwenrechten komen steeds meer in het gedrang. Toekijken vanaf de zijlijn is voor mij geen optie. Ook op gemeentelijk niveau kunnen we heel wat betekenen. Kleine daden, grote impact!

Mijn ambitie om lijsttrekker te zijn, komt uit de drang om mijn steentje bij te dragen en de koers van onze gemeente mee vorm te geven. De feministe in mij is enorm trots dat we met Groen opnieuw een vrouw als lijsttrekker naar voor schuiven. Het bewijst dat onze partij diversiteit en gelijkheid niet enkel predikt, maar ook in de praktijk omzet. Dat motiveert me extra om het beste van mezelf te geven en om aan een gemeente te werken die klaar is voor de toekomst.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst heeft een gemeente voor ogen waar iedereen eerlijke kansen krijgt. Zoals Leila, onze nummer drie op de lijst, het zo mooi verwoordt: ‘We willen een Kapelle-op-den-Bos dat luistert naar iedereen, ook naar de underdog’. Een inclusieve samenleving is enkel mogelijk als iedereen wordt gehoord en betrokken, ongeacht de achtergrond.

Daarnaast zetten we in op vlotte en veilige verbindingen voor iedere Kapellenaar. Bruno Keuleers heeft zich als schepen van mobiliteit de afgelopen drie jaar ingezet voor veilige verplaatsingen met de fiets, te voet en met de auto. Mobiliteit moet niet alleen praktisch, maar ook veilig en duurzaam zijn.

We zetten ook in op duurzaamheid. We ondernemen actie om de klimaatverandering te vertragen én om met de gevolgen ervan om te gaan. Dat willen we doen door de natuur opnieuw ruimte te geven. Bomen bieden verkoeling tijdens hittegolven. Meer ruimte voor water geeft ons extra buffercapaciteit bij intense regenbuien. Zo maken we van Kapelle-op-den-Bos een gemeente die echt klaar is voor de toekomst.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Jarenlang hebben de generaties voor ons gestreden voor algemeen stemrecht. Mensen hebben hun leven gegeven opdat wij vandaag met z’n allen kunnen en mogen gaan stemmen. Het is een voorrecht dat we niet mogen verspillen.

De lokale politiek staat bovendien het dichtst bij de mensen. Het gaat over beslissingen die bij jou om de hoek een impact hebben. Denk dus goed na over hoe jij wilt dat je straat, je buurt, je gemeente er in de toekomst uitziet, want dat wordt mee bepaald door de lokale politici. Het is jouw kans om mee de richting te bepalen die Kapelle-op-den-Bos de komende jaren uitgaat.

Het kost je slechts 5 minuten om te gaan stemmen, maar het effect van je stem kan jarenlang voelbaar zijn. Eén stem kan het verschil maken en een partij een extra zetel opleveren!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er is flink geïnvesteerd in de veiligheid van fietsers en voetgangers in onze gemeente. Zo zijn het fietspad in de Molenstraat en Kuiermanstraat vernieuwd. In de Oudemanstraat legden we een afgescheiden fietspad aan. Er kwamen ook fietsstraten, bijvoorbeeld in de Jan Hammeneckerstraat en Spoorwegstraat. Ook de trage wegen in onze gemeente werden weer op de kaart gezet en waar nodig werden ze hersteld en beschermd.

De Mechelseweg en het Marktplein krijgen eindelijk een broodnodige opknapbeurt. Er is volop ingezet op ontharding en vergroening om de leefbaarheid van Kapelle-op-den-Bos in de toekomst te waarborgen. De kleine onthardingsprojecten in de Bormstraat, de Echelputstraat en de Boneveldstraat zijn hier goede voorbeelden van.

Ook voor de kinderopvang in onze gemeente is heel wat vooruitgang geboekt: sinds januari 2024 is de gemeente aangesloten bij ‘Opvang Vlaanderen’, waardoor aanvragen nu op één centraal aanmeldingspunt kunnen gebeuren. Dankzij dit platform kunnen de vraag naar en het aanbod van kinderopvang in onze gemeente goed in kaart worden gebracht. De Buitenschoolse Kinderopvang in Ramsdonk werd ook helemaal vernieuwd.

Er is ontzettend hard gewerkt achter de schermen om orde op zaken te stellen. Er zijn beslissingskaders en reglementen opgesteld opdat elke inwoner nu op dezelfde manier wordt behandeld.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De communicatie naar de inwoners kan beter. We moeten dichter bij de inwoner komen en meer inzetten op persoonlijk contact met de Kapellenaar. We moeten communiceren via de juiste kanalen om alle doelgroepen te bereiken. Ik denk bijvoorbeeld aan Instagram of WhatsApp om met jongeren te communiceren.

Er is een nijpend tekort aan infrastructuur voor onze verenigingen. De plannen voor een polyvalente zaal op het Hoogveld werden onderzocht, maar bleken op korte termijn financieel niet haalbaar. We moeten opnieuw nadenken over oplossingen, zowel op korte als lange termijn, opdat verenigingen op een vlotte en betaalbare manier hun evenementen kunnen organiseren.

Zwerfvuil en sluikstorten blijven een probleem in onze gemeente, ondanks het harde werk bij de Mooimakers en binnen het beleid. We plaatsten bijvoorbeeld camera’s om sluikstorters op te sporen en installeerden vuilbakken. We moeten een plan uitwerken om proactief werk te maken van een propere gemeente.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Alles begint bij goede communicatie. Als we inwoners duidelijk informeren over nieuwe projecten en lopende werven, begrijpen ze beter waarom we bepaalde keuzes maken en wat ze kunnen verwachten. Dit voorkomt onnodige frustraties en zorgt voor meer betrokkenheid en draagvlak voor nieuwe projecten.

We streven altijd naar meer groen en ruimte voor de natuur in onze gemeente, maar het onderhoud laat vandaag soms te wensen over. Overhangende struiken zouden nooit fietspaden mogen blokkeren. Begraafplaatsen moeten rust uitstralen, zonder dat inwoners zich ergeren aan onkruid. Daarom moeten we werk maken van een doordacht groenbeheer- en onderhoudsplan, opdat de groendienst op een systematische manier het groenonderhoud in de gemeente kan aanpakken. Om dat mogelijk te maken, moet er voldoende mankracht zijn. Recent werd de groendienst nog versterkt met extra medewerkers. Dat zullen we blijven doen in de toekomst, indien nodig. Daarnaast moeten we ook altijd goed nadenken over het type beplanting dat we kiezen. Onze voorkeur gaat uit naar beplanting die makkelijk te onderhouden is én de biodiversiteit stimuleert. Op die manier zorgen we voor een groener Kapelle-op-den-Bos, dat tegelijk goed onderhouden is en voor iedereen aantrekkelijk blijft.”