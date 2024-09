Lijsttrekker Johan Deleu (N-VA)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luister bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

In Opwijk verlaat huidig burgemeester Inez De Coninck van N-VA de politiek. Het is dan ook Johan Deleu die voor N-VA de lokale verkiezingslijst trekt. Deleu is 64 jaar, al twee legislaturen schepen en was daarvoor ook voorzitter van de gemeenteraad.