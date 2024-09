Lijsttrekker Nick Mannaerts (N-VA)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

Nick Mannaerts (45) maakte nog nooit deel uit van de meerderheidscoalitie. Op 13 oktober staat Mannaerts’ naam bovenaan de N-VA-lijst en doet hij een gooi naar het burgemeesterschap.