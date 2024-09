Lijsttrekker Patrick Delaunoy (STOP BETON)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Volgens een enquête eindigde Zaventem vorig jaar op de 299ste van de 300 plaatsen over tevreden burgers. Hoewel het schepencollege de uitkomst met ongeloof ontving, wijst STOP BETON erop dat de inwoners sindsdien geen actieplan van het gemeentebestuur hebben vernomen om de situatie te verbeteren.

Zaventem heeft een probleem met ‘bouw-rage’. Als oprichter van de wijkvereniging 1932works.be stel ik vast dat het schepencollege nieuwe industriegebouwen vergunt, naast oude vervallen gebouwen. Vorig jaar werd een verkaveling vergund in een landschapsbeschermd gebied in het Woluwedal. Daar heeft de kiezer niet voor gekozen. Ook niet om alle projecten van de Werkvennootschap zomaar goed te keuren, waarbij Zaventem in zware mobiliteitsproblemen zal sukkelen. Dit is het gevolg van een schepencollege opgesteld uit nationale partijen die naar de wil van ministers luistert.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst is er niet enkel voor beton stop, wat velen wel denken. Het gaat ook over durven onderhandelen met de Werkvennootschap. Wij willen geen sluipverkeer doorheen Zaventem als gevolg van de projecten aan de Ring. Er is ook de noodzaak aan straatverlichting die niet om 23u dooft. Wij wensen ook subsidies op de busabonnementen van De Lijn zoals vele andere randgemeentes. Voor gevatte sluikstorters pleiten wij voor gerechtelijke gevolgen naast een gasboete.

En zeer belangrijk: een degelijk loket waarbij meldingen van inwoners gevolgd worden, met een ticketnummer en een deadline. De huidige website is ontmoedigend. Er wordt finaal doorverwijzen naar Fluvius voor defecte straatverlichting of naar het Agentschap Wegen en Verkeer voor schade op een fietspad.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Onze regering is ervan overtuigd dat de protestkiezers niet zullen opdagen op de dag van de verkiezingen, enkel de gematigde kiezers. In Frankrijk wordt vastgesteld dat hiermee de extreemlinkse en extreemrechtse partijen het halen, ten nadele van de gematigden. Om een resultaat à la Française te vermijden, is het noodzakelijk dat iedereen gaat stemmen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er is een hoog aanbod aan goedkope of gratis concerten, bijvoorbeeld in de Factorij, bij Pop@park of de Vlaamse feesten. Ook het behoud van de lage gemeentebelasting en opcentiemen is positief.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Een deel van het huidige schepencollege is niet voldoende dynamisch. Er is onvoldoende personeel voor burgerzaken. Hierdoor zijn er lange wachttijden voor bijvoorbeeld het bekomen van een paspoort of een rijbewijs. Er is ook onvoldoende politie. Dit is een algemeen probleem voor de randgemeenten, omwille van een toelage voor de politie in het Brussels gewest. Een kleine premie toekennen in de randgemeentes kan Zaventem helpen om een voltallig kader te bekomen. Tot slot is er geen transparant beleid. Wat het schepencollege beslist, is bindend, confidentieel en wordt niet gecommuniceerd. De oppositiepartijen worden hiermee belachelijk gemaakt.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het schepencollege moet de beloften voeren in zijn foldertjes en dezelfde beloften niet om de 6 jaren herhalen en zo de bewoners als idioten beschouwen. Bouwverordeningen moeten verstrengd worden. De bouw van een appartementsgebouw op 1.5km van het dorpscentrum is een no go. De mobiliteit in Zaventem moet verbeteren. Niet met enkele ANPR-camera’s, maar met controles door de politie in alle straten met plaatselijk verkeer tijdens de spitsuren. Voor werken aan de Ring die Zaventem niet mogen schaden, moet het gemeentebestuur de Werkvennootschap of de minister van Mobiliteit durven tegenspreken.”