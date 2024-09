Lijsttrekker Rachid El Hajui (Rachid voor U)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Om echte verandering te brengen en zaken te verbeteren, moet je je politiek engageren, want alles is politiek. De mens is van nature een politiek wezen. Zodra we dit begrijpen, is het van belang dat we niet langer de bestaande politiek ondergaan, maar actief bijdragen aan het sturen van het beleid op alle vlakken. Dit is de slimste manier om de rechten van iedereen in onze samenleving te waarborgen en concrete oplossingen te bieden voor de uitdagingen in elk aspect van het leven. Voor mij is politiek engagement ook een manier om het goede te doen door de rechten en rechtvaardigheid voor iedereen te bevorderen. Dat is wat ik wil voor Dilbeek.”

Waar staat je lijst voor?

“Rachid Voor U is een lokaal project dat mensen wil samenbrengen en verbinden, bruggen wil bouwen in plaats van muren. We streven naar een inclusief Dilbeek, waar iedereen waardig kan leven en volledig kan deelnemen aan het publieke leven, inclusief mensen in rolstoelen. Het aanpassen van bushaltes voor rolstoelgebruikers is slechts een begin. Rachid Voor U wil ervoor zorgen dat deze groep ook toegang heeft tot winkels, restaurants, kappers, enzovoort, zodat Dilbeek een rolstoelvriendelijke gemeente wordt. Zij hebben recht op een vrij en waardig leven, een menswaardig en sociaal leven te leiden in onze gemeente. Een inclusieve openbare ruimte is van groot belang.

Rachid Voor U heeft een hart voor elke Dilbekenaar. We streven naar een eerlijk en rechtvaardig beleid, waarbij rekening wordt gehouden met alle inwoners van Dilbeek, ongeacht hun achtergrond. We willen de vrijheid van elke Dilbekenaar waarborgen en hun leven, mobiliteit en projecten in ons grondgebied gemakkelijker maken. Daarom zijn we tegen het verbieden van straten voor Dilbekenaren zonder vergunning. Zoals in de Kattebroekstraat zal elke Dilbekenaar het recht hebben om door te passeren zonder vergunning.

Het huidige afvalinzamelingssysteem in Dilbeek maakt het leven van veel inwoners ingewikkeld. We streven naar wekelijkse inzameling van zowel huishoudelijk afval als Gft-afval voor bewoners van appartementen, studio's zonder buitenruimte en andere woningen. Het beschermen van de gezondheid van bewoners heeft bij onze prioriteit, boven strikte ecologische overwegingen. Een beleid voor en met de Dilbekenaren: wij willen meer macht geven aan onze inwoners door directe democratie via burgerbevragingen, enquêtes en burgerparticipatie. Een open, menselijk en verstandig bestuur is cruciaal om de vrijheid en het welzijn van de Dilbekenaren, handelaren en anderen te versterken.

Rachid Voor U wil de taalachterstand aanpakken door ouders krachtig aan te moedigen en te sensibiliseren om hun kinderen vanaf 3 jaar naar school te sturen. Wij willen ook meer Nederlandse lessen van verschillende niveaus binnen elke deelgemeente van Dilbeek. Wij steunen mensen bij het leren van Nederlands, maar zijn tegen elke vorm van discriminatie, pesten en beschuldiging van mensen. Het niveau van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen, de werkomstandigheden en de tevredenheid van de leerkrachten zijn een van onze prioriteiten.

We hebben een visie voor Dilbeek die gericht is op het versterken van veiligheid, het bevorderen van het Vlaamse karakter en het behouden van een groene en gezonde omgeving waar zowel de inwoners van Dilbeek als de dieren worden gerespecteerd. Dilbeek wordt beheerd met een prudent financieel beleid, zonder de belastingen voor de burgers te verhogen, en wordt geleid als een goede huisvader. Een transparant Dilbeek met een ambitieuze visie: netheid, versterking van de veiligheid, vrijheid om zich te verplaatsen en waardig te leven, sport, diversiteit, samenleven, cultuur, groene omgeving, lokale economie... zijn essentiële punten om het tevredenheidsniveau van onze inwoners te verhogen.

Rachid Voor U heeft een hart voor Dilbeek. Rachid Voor U heeft een hart Voor U. Laten we samen dit hart laten kloppen om onze gemeente te verbeteren.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het is van cruciaal belang om te stemmen en je stem te laten horen. Dit is echt belangrijk, want de resultaten van 13 oktober zullen de politieke koers bepalen die de komende zes jaar gevolgd en toegepast zal worden, gebaseerd op de visie en het programma van de winnende partijen. Burgers moeten hun lot in eigen handen nemen en het belang van stemmen niet onderschatten.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ik heb een voorstel ingediend bij de gemeenteraad om oplossingen te bieden voor zorgverleners tijdens hun huisbezoeken. Ik stelde voor om "zorgparken" in te voeren. Dit houdt in dat zorgverleners tijdelijk mogen parkeren voor een garage of bij de ingang van een garage... Deze maatregel is bedoeld om het probleem van het tekort aan parkeerplaatsen in bepaalde wijken op te lossen. Dit voorstel is goedgekeurd door alle politieke partijen. Dat is een pluspunt.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De huidige meerderheid in Dilbeek, NVA-Open VLD, stelt zich voor als voorstander van meer vrijheid, maar helaas merken we het tegendeel op. Ze maken het leven van de inwoners moeilijker met maatregelen die niet in overleg met de bevolking zijn genomen, zoals de ophaling van huisafval. Veel bewoners van Dilbeek hebben geen buitenruimte en veel gezinnen hebben kinderen, zelfs baby's. Dit betekent dat zij gedwongen worden om twee weken lang met hun afval binnen te leven, wat onacceptabel is.

Daarnaast is er de Kattebroekstraat, waar je nu een vergunning nodig hebt om erdoorheen te rijden. Zonder deze vergunning riskeer je een boete. Er zijn nog andere punten die we kunnen bespreken...Rachid Voor U pleit voor meer vrijheid en niet minder, en het leven van de Dilbekenaren gemakkelijker maken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Alle aspecten zijn belangrijk voor het opbouwen van een goed functionerende samenleving. Toch denk ik dat er een hiërarchie is tussen deze punten.

Allereerst geef ik de hoogste prioriteit aan de veiligheid van mensen en hun bezittingen, evenals aan de verkeersveiligheid. Zonder deze basisveiligheid is het moeilijk om een omgeving te creëren die welzijn bevordert.

Daarna komt de menselijke dimensie, wat betekent dat het welzijn van zowel mensen als dieren essentieel is. Een bloeiende samenleving steunt op respect en bescherming van alle levens. Ook zijn openbare werken van groot belang, omdat ze nauw verbonden zijn met verkeersveiligheid en bijdragen aan het welzijn van de burgers. Deze projecten moeten inclusie bevorderen, evenals toegang tot groene ruimtes en hoogwaardige openbare voorzieningen.

Bijvoorbeeld, recent zijn er werken uitgevoerd aan de Baron de Vironlaan in Dilbeek, maar de bushaltes in beide richtingen zijn niet aangepast voor rolstoelgebruikers of mensen met mobiliteitsproblemen. Dit kan niet in 2024.

Ten slotte is de veiligheid van mensen direct gerelateerd aan hun welzijn, vooral als het gaat om de strijd tegen discriminatie bijvoorbeeld. Het is van groot belang om ongelijkheden te bestrijden, zodat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

We kunnen alle andere punten op dezelfde manier bekijken, rekening houdend met hun onderlinge afhankelijkheid en hun invloed op de kwaliteit van leven in onze samenleving. Zo zie ik de uitdagingen.”