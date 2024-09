Lijsttrekker Walter De Donder (Team Burgemeester)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Vanuit de overtuiging dat we er met zijn allen het meest op vooruit kunnen gaan vanuit de geborgenheid van het centrum, met een sociaal, solidair en zorgend programma.”

Waar staat je lijst voor?

“Voor verbinding tussen mensen en voor zorg van de wieg tot het woonzorgcentrum.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat ze zelf kunnen bepalen hoe hun toekomst er zal uitzien.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“We zijn verbindend, we hebben een breed sociaal programma, we laten niemand achter, onze financiën zijn in evenwicht, we zetten in op veilig verkeer langs trage wegen en we investeren in luisteren en praten met iedereen.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Volgens mij zijn er geen. We werken alle dagen naar best vermogen om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De Bellekouter verder omvormen tot een echte belevingssite, met meer plaats voor jeugd. Op de Bellekoutersite moet een jeugdhuis, speelpleinwerking en opvang komen. We moeten voortdurend oog hebben voor veilig verkeer, een nette omgeving en ondersteuning van het verenigingsleven.”