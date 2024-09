Wat staat er op het spel in Bever?

Huidig burgemeester Kristof Cattie ligt in polepositie. Hij gaat met Thuis in Bever voor een nieuwe termijn. Van Open voor de Mens, dat in 2018 nipt de duimen moest leggen, is geen sprake meer. De partij voerde de voorbije twaalf jaar oppositie in Bever, maar er stond geen vers bloed klaar om de fakkel over te nemen. De fractie werd dan ook opgeheven. De liberale vleugel van de partij trekt met Helderblauw naar de kiezer.

Rudi Geunens verliet Open voor de Mens in 2020 al en zetelt sindsdien als onafhankelijk gemeenteraadslid. Hij komt nu op met de lijst Bever 2.0. En ook Patrick Capiau gaat met Transparant Bever voor de sjerp. Hij werd in 2018 verkozen op de lijst van Thuis in Bever, maar besloot als onafhankelijke te zetelen omdat hij zich onheus behandeld voelde door de partij. Dat werd hem blijkbaar kwalijk genomen, want Capiau kreeg naar eigen zeggen bedreigingen. Nog voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad kapte hij daarom met politiek. Zes jaar later keert Capiau terug met een eigen politiek project.