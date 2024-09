Wat staat er op het spel in Kraainem?

Coalitiepartner LB trekt deze keer naar de kiezer onder de naam Pro Kraainem. Zowel cd&v, Open VLD, Les Engagées, Ecolo en onafhankelijken vinden er onderdak. Carine Pin trekt de lijst.

Pro Kraainem stak in aanloop naar de verkiezingen al de hand uit naar Kraainem-Unie en wil waken over de communautaire vrede die in Kraainem lijkt neergedaald. Oppositieschepen Elisabeth de Foestraets trekt de lijst van MR, Défi en IND en wil na zes jaar in de oppositie burgemeester worden. Maar dan zal de Franstalige lijst wel meer zetels moeten behalen dan in 2018.

Ook N-VA komt in Kraainem op, maar dan wel als een eenmanslijst gevormd door Luc Hermans. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij de kiesdrempel niet.