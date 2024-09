Wat staat er op het spel in Merchtem?

Verrassing bij de vorige verkiezingen was Pro Merchtem. De burgerlijst haalde in 2018 zeven zetels binnen en werd zo de tweede grootste partij in Merchtem, maar werd naar de oppositie verwezen. De partij wil met lijsttrekker Joris Verspecht ook nu heel wat stemmen binnenhalen.

Ook de andere oppositiepartijen N-VA en Groen wagen opnieuw hun kans. Bij N-VA trekt Reinhoud De Bosscher de lijst, Groen Merchtem brengt met Berten Van Herp een nieuwkomer in stelling. Het enige gemeenteraadslid van Groen, Ludwig De Mesmaeker, duwt de lijst.

De kans bestaat dat ook Vlaams Belang zich na 13 oktober roert in de Merchtemse politiek. Zij komen voor het eerst sinds 2006 op met een lijst, die getrokken wordt door Marleen Clavelle. Bij de verkiezingen in juni was Vlaams Belang de tweede grootste partij, na N-VA.