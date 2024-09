Wat staat er op het spel in Opwijk?

Bij de verkiezingen zes jaar geleden in Opwijk ontstonden twee grote blokken. N-VA en Open VLD telden samen 17 van de 23 zetels en vormden dan ook een ruime coalitie. De eerste jaren was Albert Beerens burgemeester, de laatste jaren Inez De Coninck. Zij zal zichzelf niet opvolgen, want na interne strubbelingen in de partij kondigde ze aan te stoppen met politiek. Schepen Johan Deleu wordt lijsttrekker.