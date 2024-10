Wat staat er op het spel in Pajottegem?

13 oktober wordt een historische dag in het Pajottenland, want dan wordt de eerste burgemeester van de fusiegemeente Pajottegem verkozen. Galmaarden, Gooik en Herne vormen straks één gemeente, met 120 vierkante kilometer meteen ook de grootste van Vlaams-Brabant. Pajottegem zal zo’n 25.000 inwoners tellen. Zowel Galmaarden, Gooik en Herne worden al jaren geleid door een absolute meerderheid van cd&v. Dé vraag is of dat ook in de nieuwe fusiegemeente zal lukken, zeker omdat niet iedere inwoner even warm loopt voor de fusie.