Wat staat er op het spel in Kampenhout?

De liberalen vervellen tot Sterk Kampenhout, maar moeten het wel zonder sterkhouders Gwenny De Vroe en Hilaire Vanhove doen. Ook Greet Willems van Team Burgemeester verlaat de politiek, waardoor Kampenhout drie van z’n huidige schepenen ziet stoppen.

Gonda Smetsers moet Sterk Kampenhout naar een goed resultaat leiden. N-VA en Vlaams Belang zitten in de oppositie, maar de witloofgemeente stemde in juni opvallend rechts. Zowat de helft van de Kampenhoutenaren stemde toen op één van die twee partijen. De kans is dus niet onbestaande dat beide partijen meer zetels dan in 2018 binnenhalen. Bij N-VA trekt Nick Mannaerts de lijst, bij Vlaams Belang Thierry Rom.

Groen maakte nog nooit deel uit van de meerderheid in Kampenhout. Lijsttrekker Mark Van Ingelgom wil na 13 oktober het tij doen keren.