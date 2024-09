Wat staat er op het spel in Meise?

In Meise werd de Lijst voor de Burger bij de vorige verkiezingen de grootste partij met acht zetels, maar ze belandde in de oppositie. N-VA ging met Samen Anders en Pro Meise in zee. Een geslaagd huwelijk werd dat niet. De coalitie in Meise spatte in 2021 uiteen, N-VA schoof de coalitiepartners halverwege de bestuursperiode aan de kant en vormde met de Lijst voor de Burger en twee onafhankelijken een nieuwe meerderheid. Daarna was het vooral moddergooien tussen meerderheid en oppositie.