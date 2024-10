Wat staat er op het spel in Ternat?

Ternat heeft een woelige bestuursperiode achter de rug. De coalitie tussen cd&v en Volks en Voor Ternat overleefde de bouwpauze niet. De christendemocraten schoven de burgerpartij aan de kant en gingen met N-VA en Open VLD in zee. Voor cd&v en Volks, dat intussen als #volks door het leven gaat, is Michel Vanderhasselt opnieuw kandidaat-burgemeester. Na 18 jaar in de oppositie kwam hij in 2018 aan de macht en dat wil hij ook blijven.