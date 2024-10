Wat staat er op het spel in Vilvoorde?

Groen trok als vierde partij in de huidige meerderheid in 2018 nog in kartel met Vooruit naar de kiezer, maar komt nu apart op. Schepen Barbara de Bakker moet als kopvrouw de partij aan zetels helpen. Lange tijd leek Assita Kanko zich te mengen in de strijd om de sjerp, maar enkele maanden geleden kwam ze tot het besef dat het ambt van burgemeester niet combineerbaar is met haar mandaat in het Europees parlement en haar gezin. Jan Anciaux werd daarop naar voren geschoven als lijsttrekker.

Het valt ook af te wachten hoe PVDA zal scoren in Vilvoorde. Bij de verkiezingen in juni kreeg de partij de meeste stemmen van de Vilvoordenaren. Lijsttrekker Sander Vandecapelle is ambitieus en wil mee besturen. Vilvoorde is ook één van de Vlaamse steden waar Team Fouad Ahidar opkomt en dat met Nick Deknudt als lijsttrekker. Van Vlaams Belang – dat momenteel twee zetels heeft in de gemeenteraad, is geen sprake. De Franstaligen komen dan weer op onder de vlag van MR met Ntonga Monsempo als lijsttrekker.