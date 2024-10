Wat staat er op het spel in Wemmel?

Het derde blok is Intérêts Communaux, dat de oppositiebanken graag wil inruilen. Roger Mertens is kandidaat-burgemeester. Omdat in faciliteitengemeenten de schepenen rechtstreeks verkozen worden, was hij de voorbije legislatuur de zogenaamde oppositieschepen. Hij gebruikte meer dan eens zijn macht om de consensus in het schepencollege te breken, waardoor punten naar de gemeenteraad gebracht moesten worden. Een goed voorbeeld daarvan is het fel gecontesteerde mobiliteitsplan.