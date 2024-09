Wat staat er op het spel in Beersel?

Vlaams Belang trekt naar de kiezer met Klaas Slootmans, zeg maar hét gezicht van de partij in Vlaams-Brabant. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen bleef de partij steken één zetel, dat worden er nu mogelijk meer. Vlaams minister Ben Weyts moet voor N-VA de stemmen binnenhalen. N-VA gaat in zee met de liberalen en trekt als N-VA+Blauw naar de kiezer. Beide partijen haalden bij de vorige verkiezingen samen 31,5 procent, meer dan de Lijst Burgemeester. Kunnen zij de grootste partij blijven? Of zien ze het initiatiefrecht om een coalitie op de been te brengen en de burgemeester te leveren door de vingers glippen?

De progressieve partijen Vooruit en Groen verenigen zich in WijZijnBeersel, met Veerle Leroy als kopvrouw. Van UF, dat in 2018 nog vijf zetels binnenhaalde, is geen spoor meer te bekennen. Wel van MR, dat uit UF stapte en met een onafhankelijke, tweetalige lijst de Beerselnaar wil overtuigen. Lijsttrekker Martin Laruelle en de andere kandidaten op de lijst hebben geen politieke ervaring. En ook PVDA komt voor de eerste keer op in de gemeente. Voormalig postbode Ingrid Van Paemel trekt de lijst.