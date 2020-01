Nieuwe reeks: wat doet uw gemeente met uw belastinggeld?

RINGtv deed een rondvraag bij de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde en peilde naar de plannen voor de komende zes jaar. Naar welke projecten gaat het meeste geld? Hoeveel gaat de gemeente lenen de volgende jaren? Moet er gesnoeid worden? Wat zal u als inwoner heel concreet merken van die nieuwe investeringen in uw gemeente? En wat vinden de oppositiepartijen van die plannen? De antwoorden op die vragen vindt u in de volgende artikels per gemeente. Staat uw gemeente nog niet in het lijstje? Dan is ze nog niet klaar met haar huiswerk of wacht de redactie nog op een aantal antwoorden. Hou deze pagina de komende weken in het oog. Dan ziet u snel het artikel van uw gemeente verschijnen.

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? DILBEEK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GRIMBERGEN

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? HALLE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? KAMPENHOUT

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? KAPELLE-OP-DEN-BOS

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LIEDEKERKE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? MERCHTEM

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? OPWIJK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? ROOSDAAL